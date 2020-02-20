“مصر لا تزال تحافظ على ترتيبها”.. “فيفا” تعلن تصنيفها الشهري

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تصنيفه الشهري للمنتخبات العالمية، والذي يعتبر الأول لها في 2020، ليظهر حفاظ مصر على ترتيبها في الموقع الـ51 عامليا والسابع إفريقيا، بعد السنغال التي شغلت المرتبة الـ20 وتونس في المرتبة الـ27 ونيجيريا الـ31 والجزائر الـ35 والمغرب الـ43 وغانا 46.

جاء ذلك خلال استعدادات المنتخب المصري من أجل خوض مباريات تصفيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2022 بعد مواجهة منتخب أنجولا في 28 مارس المقبل، على أن تصعد لقرعة تصفيات المونديال ضمن المجموعة السادسة برفقة كل من الجابون وأنجولا بجانب ليبيا.

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ويظهر الترتيب التالي أول 10 منتخبات إفريقية :

– السنغال

– تونس

– نيجيريا

– الجزائر

– المغرب

– غانا

– مصر

– الكاميرون

– مالي

– الكونغو الديمقراطية

في المقابل، نرصد أول عشر منتخبات عالمية:

– بلجيكا

– فرنسا

– البرازيل

– إنجلترا

– أوروجواي

– كرواتيا

– البرتغال

– أسبانيا

– الأرجنتين

– كولومبيا