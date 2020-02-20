قبل ساعات من “كأس السوبر”.. “كمل مشوارك يا أهلي” أغنية النادي الأحمر الجديدة

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نشرت شركة شل الراعي الرسمي للنادي الأهلي، إعلانا جديدا صممت فيه أغنية لجماهير النادي الأهلي، جاء ذلك قبل ساعات من مباراة كأس السوبر المصري، التي يتنافس خلالها الأهلي مع غريمه الزمالك، مساء اليوم، على أرض ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

وجاءت كلمات الأغنية الحماسية، بعنوان “طول عمري بالأهلي بعيش.. كمل مشوارك يا أهلي”، ظهر في فيديو الأغنية كل من رموز النادي الأهلي من اللاعب أحمد فتحي ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ والمدرب السويسري رينيه فايلر، إلى جانب عدد آخر من اللاعبين أبرزهم محمد هاني وحسين الشحات وعلي معلول ونجله.

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