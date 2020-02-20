محمد صلاح يوجه رسالة لـ”أتلتيكو مدريد”: “أنفيلد في الانتظار”

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وجه الفرعون المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة لفريق “أتلتيكو مدريد” الإسباني، قبل مباراة الإياب بين الفريقين في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد خسارة فريقه الإنجليزي أمامهم في مباراة الذهاب على أراضي ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

وغرد محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “أنفليد في الانتظار”.

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وكان ليفربول خسر أمام أتلتيكو مدريد بعدما سجل ساؤول نيجر أول هدف في شباك ليفربول مع بداية اللقاء، في الدقيقة الرابعة، ولم يستطيع ليفربول إحراز أي أهداف في المقابل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في 11 مارس المقبل، على أرض ملعب أنفليد بليفربول في بريطانيا، في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.