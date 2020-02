بالفيديو.. “صلاح وميسي وسترلينج وبوجبا” أبطال إعلان “بيبسي” الجديد

ظهر اللاعب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في الدعايا الإعلانية الجديدة لشركة بيبسي، برفقة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، واللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشيستر سيتي، الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشرت الشركة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” معلقة عليه “اللعب من أجل حب بيبسي”.

The Play Never Stops For The Love Of Pepsi #fortheloveofit pic.twitter.com/XUFznZCXNT

