بالفيديو.. “صلاح وميسي وسترلينج وبوجبا” أبطال إعلان “بيبسي” الجديد

Advertisements

ظهر اللاعب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في الدعايا الإعلانية الجديدة لشركة بيبسي، برفقة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، واللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشيستر سيتي، الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشرت الشركة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” معلقة عليه “اللعب من أجل حب بيبسي”.

Advertisements

The Play Never Stops For The Love Of Pepsi #fortheloveofit pic.twitter.com/XUFznZCXNT — Pepsi Football (@PepsiFootball) February 20, 2020

جدير بالذكر أن محمد صلاح تعاطف مع الطفل السوري عمار حلبي المصاب بضمور في العضلات، والتقى به في أمريكا ووقع على قميصه كما أنه أهداه حذاءه والتقط معه بعض الصور التذكارية.