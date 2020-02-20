مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام الأهلي بمباراة السوبر المصري اليوم

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صرح المدير الفني لنادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، عن تشكيل القلعة البيضاء اليوم الخميس لمواجهة نادي الأهلي، في تمام الساعة الـ 7:00 مساءاً، على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية، لحسم لقب كأس السوبر المصري.

تشكيل نادي الزمالك ضد الأهلي اليوم الخميس

حراسة المرمى، محمد أبو جبل.

لاعبي خط الدفاع لنادي الزمالك

محمد عبد الشافي.

محمود حمدي “الونش”.

محمود علاء.

حازم إمام.

لاعبي خط الوسط وهجوم الزمالك

طارق حامد.

فرجاني ساسي.

أشرف بن شرقي.

يوسف أوباما.

أحمد سيد “زيزو”.

خط الهجوم، مصطفى محمد.

تعرض اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك المصاب بالسرطان لوعكة صحية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أكد غيابه عن مواجهة الزمالك أمام الأهلي اليوم في نهائي كأس السوبر المصري، وقد تم نقل سعد محمد لمستشفى خليفة الدولي بالإمارات من أجل تلقى العلاج اللازم.

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