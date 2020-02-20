حقيقة توزيع تركي آل الشيخ وجبات على جماهير الأهلي بالإمارات

Advertisements

يحرص رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي تركي آل الشيخ، على مساندة الأهلي، خصوصاً قبل انطلاق مواجهة السوبر المصري أمام نادي الزمالك المقرر إقامتها بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية.

تم تداول العديد من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تدل على توزيع تركي آل الشيخ وجبات على جماهير النادي الأهلي بمحيط إستاد محمد بن زايد بالإمارات، استعداداً لعقد اللقاء الكروي المرتقب اليوم بين الأهلي والزمالك.

Advertisements

وقد تباين الأنباء حول تلك الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكد البعض أن تلك الصور المتداولة يعود وقتها لمباراة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا التي تمت خلال عام 2016 بملعب برج العرب التي تمت خلال شهر رمضان الكريم، ليتم توزيع وجبات الإفطار على المشجعين، وقد نفوا أن تكون تلك الصور المتداولة تكون من أمام إستاد محمد بن زايد الإمارات اليوم.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد علقت خلال وقت سابق على الوعكة الصحية التي تعرض لها تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية بالسعودية، وقد أعلن البيان الصادر عن الأهلي، “مجلس إدارة النادي الأهلي تحت رئاسة الكابتن محمود الخطيب يتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الذي يمر بوعكة صحية. داعين الله جل وعلا أن يعود من رحلته العلاجية سلاماً لوطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير”.

وقد شهدت الفترة السابقة علاقة طيبة للغاية بين مجلس إدارة النادي الأهلي وبين تركي آل الشيخ، بعد العديد من الأزمات التي نشبت بين الطرفين، وحرص تركي آل الشيخ على زيارة الكابتن محمود الخطيب في منزله بعد تعرضه لأزم صحية.

وقد قام تركي آل الشيخ بنشر صوراً له وهو يرتدي قميص النادي الأحمر بجوار الكابتن محمود الخطيب في منزله، وعلق على الصورة قائلاً، “زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمد الله هو بخير، و تشرفت بعائلته الكريمة”.

أقرا المزيد مصطفى محمد يقود الهجوم.. التشكيل الأساسي للزمالك أمام الأهلي اليوم