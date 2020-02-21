محمد عمارة: كهربا لو عايز يكون أساسي في الأهلي لازم ينسى الجمهور

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قال محمد عمارة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه غير راضٍ عن أسلوب محمود عبدالمنعم “كهربا” صانع ألعاب النادي الأهلي، في مباراة كأس السوبر، بالإمارات.

وأضاف عمارة، أن على كهربا أن ينسى الجمهور، إذا أراد العودة لمستواه ليحجز مقعدا أساسيًا بالأهلي، مشيرا إلى أن ما حدث بين اللاعبين سيء مؤسف وغير مقبول.

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وشهد لقاء السوبر المصري اشتباكات بين لاعبي الفريقين عقب نزول “كهربا” إلى أرضية الملعب، وحدثت تدخلات عنيفة، كما اشتبك اللاعبون عقب انتهاء ركلات الجزاء.