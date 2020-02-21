رسمياً: الزمالك يعلن مواجهة الأهلي في الدوري بلاعبي الصف الثاني في هذه الحالة

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أعلن سامي الشيشيني مدرب نادي الزمالك، عن موقفه من إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل الموافق 24 فبراير 2020.

وصرح الشيشيني لإذاعة “الشباب والرياضة”: “لو أقيمت مباراة القمة في موعدها سنخوض المباراة بالصف الثاني أمام الأهلي ، وستجمع الجهاز الفني للفريق جلسة، ومن ثم سنقوم بدراسة كل شيء”.

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وأضاف: “الفريق راحة غداً من التدريبات الجماعية، وفي حال إقامة مباراة القمة في موعدها سندخل معسكرا مغلقا يوم الأحد”.

واختتم حديثه قائلاً: “مباراة الأهلي لن تفرق معنا، الأهلي نادي كبير ولكن دوري أبطال أفريقيا أهم، سنواجه الترجي في لقاء الذهاب والإياب”.

والجدير بالذكر أن مصدر بالزمالك، قد كشف في وقت سابق أن المدير الفني للزمالك ،تحدث مع الإدارة عن صعوبة مشاركة اللاعبين الأساسيين نظرا للإجهاد الشديد الذين يواجهونه في ظل عدم تأجيل المباراة، خاصة وأن هناك مواجهة صعبة أيضا أمام الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.