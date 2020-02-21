ليس للزمالك فقط.. تأجيل القمة في مصلحة الأهلي لهذه الأسباب

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رغم تصريحات اتحاد الكرة وتأكيد إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة المؤجلة بالدوري، في موعدها، فإن اللقاء مهدد بالتأجيل.

وسنستعرض خلال هذا للتقرير، من يكون له ابمصلحة من تأجيل القمة الأهلي أم الزمالك.

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هزيمة وغليان قبل مواجهة صن داونز

إذا تعرض النادي الأهلي لخسارة أخرى على يد الزمالك سيتأزم ابوضع داخل القلعة الحمراء، خصوصا بعد خسارة السوبر أمام الزمالك، ما سيؤثر على الأهلي قبل المواجهة المصيرية أمام صن داونز الجنوب أفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ضربة معنوية للاعبي الفريق

الخسارة مرة أخرى من الزمالك في أيام قليلة، ستضرب معنويات اللاعبين، ما تمثلا ضغطا كبيرا عليهم قبل بطولة جوري أبطال أفريقيا.

عودة رمضان قبل القمة يزيد الأهلي قوة

يمنح تأجيل مباراة القمة النادي الأهلي فرصة لاستعادة اللاعب رمضان صبحي، وهو ما يزيد المارد الأحمر قوة أثناء مواجهة الزمالك.

استنزاف قدرات اللاعبين

السعي للثأر والتغلب على الزمالك فس مباراة القمة، 24 فبؤاير الحالي، قد تستنزف قدرات اللاعبين قبل المواجهة المهمة في دوري الأبطال أمام صن داونز.

كان اتحاد الكرة أجل في أكتوبر الماضي، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان من المقرر إقامتها في 19 من الشهر نفسه في الجولة الرابعة من بطولة الدوري لأجل غير مسمى لتعليمات أمنية على حد قوله عبر بيان رسمي.

وأعلن اتحاد الكرة في الأول من ديسمبر الماضي إقامة مباراة القمة في الـ 19 فبراير الجاري لكنه أجلها في يناير الماضي ليوم 24 من فبراير.