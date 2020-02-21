اتحاد الكرة يعلن موعد حسم انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبي

Advertisements

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إن الاتحاد لم يبت في مسألة مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد.

وأضاف الجنايني، في تصريحات تليفزيونية، إن هناك رغبة كاملة في اتحاد الكرة لمشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى أن مشاركة صلاح ستحسم في معسكر المنتخب الأول، مارس المقبل.

Advertisements

كان المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، أبدى عدم رضاه عن مشاركة صلاح في الأولمبياد في يوليو المقبل، لعدم لحاق اللاعب بفترة إعداد الريدز للموسم الجديد.