الأهلي يُثير الشكوك حول مشاركة رمضان صبحي أمام الزمالك في الدوري العام

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن مشاركة النجم رمضان صبحي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المباراة القادمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، لا تزال محل شك حتى هذه اللحظة بالرغم من الجاهزية الطبية والبدنية للاعب بنسبة 100%.

وأكد المصدر أن رمضان صبحي كان قادراً على المشاركة حتى في بعض دقائق مباراة كأس السوبر المصري يوم أمس الخميس أمام الزمالك، إلا أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي رفض المخاطرة به.

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وأشار أيضاً إلى أن القرار النهائي بخصوص مشاركة اللاعب من عدمها في اللقاء القادم أمام الزمالك أيضاً ولكن هذه المرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، سوف يكون بيد المدير الفني رينيه فايلر وحده فقط لا غير.

وشدد المصدر على أن فايلر لا يرغب في تعرض رمضان صبحي من جديد إلى أي إصابة قد تتسبب في إبعاده مجدداً عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، وخاصة وأن عقد إعارة اللاعب سوف ينتهي في مطلع شهر يونيو المقبل من صيف العام الحالي 2020.

وأضاف أيضاً أن المدرب السويسري يأمل في أن يكون اللاعب جاهزاً بصورة كاملة من كافة النواحي في الموعد المرتقب ذهاباً وإياباً أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

يُذكر أن المارد الأحمر لا يعيش أوقاتاً سعيدة على الإطلاق في الوقت الحالي، بعدما خسر يوم أمس الخميس لقب كأس السوبر المصري إثر هزيمته على يد فريق الزمالك بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء على وقع التعادل السلبي بدون أهداف، على أن يتواجه الطرفان مجدداً الإثنين المقبل.

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