الأهلي يُعلن فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة صن داونز انطلاقاً من الليلة

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أعلن النادي الأهلي بصفة رسمية عن فتح باب الحجز الإلكتروني انطلاقاً من اليوم الجمعة أمام جماهيره الغفيرة، من أجل البدء في عملية حجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد حصل على جميع الموافقات الأمنية اللازمة، من أجل نقل مباراة الأهلي وصن داونز إلى ملعب القاهرة الدولي بدلاً من ملعب السلام في مساء يوم السبت بعد المقبل الموافق 29 فبراير 2020.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الجهات الأمنية قد وافقت أيضاً على حضور 30 ألف مشجع من جماهير القلعة الحمراء في مدرجات ملعب القاهرة الدولي، من أجل دعم لاعبي المارد الأحمر في هذه المباراة المصيرية في المشوار القاري الموسم الحالي.

وإليكم الآن أسعار تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز القادمة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، علماً بأن الحجز يتم عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي:

تذكرة المقصورة الرئيسية العليا، 1500 جنيه.

تذكرة المقصورة الرئيسية، 500 جنيه.

تذكرة الدرجة الأولى، 250 جنيه.

تذكرة الدرجة الثانية، 150 جنيه.

تذكرة الدرجة الثالثة، 75 جنيه.

وكان فريق الشياطين الحمر قد تعرض إلى الخسارة الثانية له في الموسم الجاري مساء يوم أمس الخميس، والتي جاءت على يد غريمه التقليدي فريق الزمالك بركلات الترجيح على هامش مباراة كأس السوبر المصري التي تم إقامتها على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

يُذكر أن كلاً من قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك سوف تتجدد المواجهة بينهما بعد أيام قليلة فقط من الآن، وذلك تحديداً في يوم الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

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