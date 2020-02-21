موعد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني السبت 22/2/2020

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موعد مباراة برشلونة وإيبار، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق إيبار في مساء يوم السبت الموافق 22 فبراير 2020 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وإيبار، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإيبار.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وإيبار، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وإيبار قبل هذه المباراة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وإيبار

موعد مباراة برشلونة وإيبار، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق إيبار في مساء يوم السبت الموافق 22 فبراير 2020 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة برشلونة وإيبار تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وإيبار والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وإيبار، ستكون مباراة برشلونة وإيبار منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وإيبار منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً ستكون مباراة برشلونة وإيبار منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة.

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