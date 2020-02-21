عقوبات قاسية تنتظر بعض لاعبي الأهلي والزمالك بسبب أحداث مباراة السوبر

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أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم أن العقوبات القاسية ستكون في انتظار بعض لاعبي كلاً من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الأحداث المؤسفة التي دارت عقب نهاية مباراة كأس السوبر المصري بينهما مساء يوم أمس الخميس.

وأكد المصدر أن ملف المباراة بالكامل إضافة إلى تقرير مراقب المباراة قد تم إحالته إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري، على أن يتم توقيع أقصى العقوبات اللازمة على كافة المخطئين مهما تطلب الأمر.

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وأشار أيضاً إلى أن الأحداث المؤسفة بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية مباراة كأس السوبر المصري لا تمس فقط سمعة كرة القدم المصرية، وإنما تمس أيضاً سمعة الكرة العربية بشكل عام أمام العالم بأكمله، نظراً لأن المباراة تمت إقامتها على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشدد المصدر على أن الاشتباكات التي حدثت بين بعض لاعبي الأهلي والزمالك تبدأ عقوبتها من غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه كحد أدنى، فيما تصل أقصاها إلى عقوبة الشطب وليس مجرد الإيقاف لعدة مباريات قادمة.

وأضاف أيضاً أن الحكم النرويجي موين الذي أدار مباراة كأس السوبر المصري مساء يوم أمس الخميس قد أشهر عدة بطاقات حمراء في وجه بعض اللاعبين عقب انتهاء اللقاء، وفي مقدمتهم محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي الذي أشعل أجواء القمة بطريقة سلبية منذ اللحظة التي شارك فيها كبديل في الشوط الثاني إثر خلافه في المقام الأول مع طارق حامد لاعب نادي الزمالك.

يُذكر أن الصدام بين القطبين الأهلي والزمالك سوف يتجدد في مساء يوم الإثنين المقبل، وهذه المرة في مسابقة الدوري المصري.

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