بيان عاجل حول أحداث الشغب بمباراة السوبر

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حرص النائب شريف فخري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري على إصدار بيان رسمي طالب فيه وزارة الشباب والرياضة بضرورة اتخاذ أقصى عقوبات ممكنة على لاعبي الأهلي والزمالك، وخاصة الذين تسببوا في الأحداث المؤسفة التي دارت عقب نهاية مباراة كأس السوبر المصري.

وأكد النائب شريف فخري خلال البيان أن تلك الأحداث المؤسفة والاشتباكات التي وقعت بين لاعبي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة كأس السوبر المصري، كانت لها آثار سلبية كبيرة سواء في نفوس الجماهير المصرية بشكل عام أو حتى في نفوس الجماهير الإماراتية والشعب الإماراتي الذي لم يعتاد على هذه الأمور.

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وأشار أيضاً إلى أن تصرفات بعض اللاعبين من الفريقين كانت غير مسؤولة على الإطلاق، نظراً لكونها قد أساءت إلى سمعة مصر بالكامل وليس فقط اللاعبين أو الأهلي والزمالك أمام الشعب العربي والعالم بأكمله.

وشدد شريف فخري في البيان على ضرورة توقيع أقصى عقوبات ممكنة على أي لاعب أخطأ في حق الفريق المنافس أو الجماهير، حتى وإن وصلت العقوبة إلى حد الإيقاف مدى الحياة حتى يكون ذلك اللاعب بمثابة الإنذار شديد اللهجة لأي لاعب كرة القدم في مصر يقوم بمثل هذه التصرفات غير الأخلاقية.

وأضاف أيضاً أن يقظة الجهات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى وعي الجماهير المصرية التي كانت حاضرة في مدرجات ملعب محمد زايد، كانت حائلاً أمام وقوع كارثة أكبر من تلك الأحداث التي دارت عقب المباراة والتي تسبب فيها بعض اللاعبون الذين لا يستحقون تمثيل الأهلي والزمالك.

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