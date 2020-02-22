أحمد مرتضى: ما فعله “كهربا” سبب تتويج الزمالك بالسوبر المصري

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قال أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك، إن ما فعله محمود عبدالمنعم “كهربا” كان سببًا أساسيًا في تتويج الزمالك بكأس السوبر المصري، مضيفا أن مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي سوف تكون الأهم، وأكثر أهمية من لقاء الأهلي في الدوري الممتاز.

وأضاف مرتضى، في تصريحات صحفية، لقناة الزمالك الرسمية، أن المباراة كانت طبيعية حتى نزل كهربا للملعب وقام بالتجاوز في حق طارق حامد وهو ما تسبب في فوز الزمالك بالمباراة، موضحا أن الهتافات المسيئة من الجماهير يمكن تجاوزها ولكن تجاوزات اللاعبين في الملعب يحدث مشاكل داخل الملعب.

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وأوضح بخصوص مواجهة الزمالك أمام الأهلي في الدوري الممتاز، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة داخله رغبة شديدة لتأجيل المباراة ولكن حتى الآن لا يوجد بيانات رسمية ولا أحد لديه معلومة كيف يمكن إعادة جدولتها، ولو لم يتم تأجيلها سيكون هناك تصرف من جانب إدارة الزمالك، موضحا أن مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز ليست بأهمية لقاء الترجي، لقد حققنا بطولتين مؤخرًا وبطولة الدوري بعيدة عنا، والتصرف سيكون بناء على هذا الأساس.

وجدير بالذكر أنه من المقرر أن تقام مباراة للزمالك أمام الأهلي في 24 فبراير الجاري وهي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز، قبل مواجهة الترجي التونسي 28 من الشهر ذاته.