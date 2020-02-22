ميدو: إيقاف بعض لاعبي الأهلي والزمالك ومسؤولين بسبب مباراة “السوبر المصري”

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أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، إيقاف 3 لاعبين على الأقل من فريقي الأهلي والزمالك بعد أحداث كأس السوبر المصري الأخير إلى جانب مسؤولين من كلا الفريقين، موضحا أن عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري سوف يقود ثورة في الكرة المصرية، مضيفا أن

وأضاف ميدو، خلال تغريدة له عبر “تويتر”، أن للمرة الأولى سوف يكون اتحاد الكرة أقوى من أي شخص أو جهة في منظومة كرة القدم المصرية، مؤكدا أن المباراة ستقام في موعدها، مؤكدا أنه هكذا يجب أن تدار الأمور ويجب أن يكون النظام أولا والعدالة تطبق على الجميع، مضيفا أن هناك حماية من الدولة لقرارات اتحاد الكرة وتطبيق آليات تنفيذها، وما يجرى الآن بداية التغيير الحقيقي التي كنا نحلم بها حتى يكون لدينا كرة قدم حقيقية في مصر.

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جدير بالذكر أن مباراة كأس السوبر المصري التي توج فيها الزمالك بلقب كأس السوبر المصري، الخميس الماضي، شهدت اشتباكات بالأيدي بين عدد من اللاعبين بعد نهاية المباراة في ملعب محمد بن زايد بالإمارات، وذلك بعد تقدم الزمالك على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.