مصدر مسؤول يوضح موقف11 لاعبا شاركوا في الاشتباكات بمباراة كأس السوبر

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أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أمر بتفريغ ما نشر من فيديوهات لاشتباكات لاعبي الأهلي والزمالك في تقرير المباراة خشية إغفال مراقب المباراة ورصد كل ما دار لتقدمه في السن وموقعه في الملعب.

وأضاف المصدر، أنه من المقرر أن تصدر اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة عقوباتها بشأن ما حدث، وفقا للتقرير الموثق بالفيدي، والذي تضمن ظهور 11 فرداً من الفريقين بواقع 5 عناصر من الأهلي وهم محمود عبد المنعم “كهربا”، جونيور أجايي، وليد سليمان، أليو بادجي، ياسر إبراهيم، ومن الزمالك: شيكابالا، إمام عاشور، عبدالله جمعة، حازم إمام، طارق حامد، الإداري أحمد زاهر.

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وأكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، أن المشاهد سجلت بالفيديو تقدمت للجنة في الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل اتباع القوانين ضد كل من خرج عن النص مشيرا إلى أن القرارات سوف تكون حازمة ورادعة وفقا للتقارير والأدلة وسوف تقوم اللجنة بمعاقبة أي شخص تجاوز حسب ما قام به.

وجدير بالذكر أنه من المقرر أن تقام مباراة للزمالك أمام الأهلي في 24 فبراير الجاري وهي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز، قبل مواجهة الترجي التونسي 28 من الشهر ذاته.