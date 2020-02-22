عبدالله بكري يكشف حقيقة المفاوضات مع “الأهلي” لانضمامه وعلاقته بحسام البدري

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أعرب عبد الله بكري لاعب بيراميدز، عن سعادته بفوز فريقه على الإسماعيلي خلال بطولة كأس مصر ضمن منافسات دور الـ 16، بعدما أحرز هدف نظيف مقابل لاشيء، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة، موضحا أن المباراة كانت جيدة وصعبة ولكن مهاجمي فريقه أغلقوا كافة الفرص لمرور الإسماعيلي.

وأضاف بكري، في تصريحات صحفية مع الإعلامي هاني حتحوت، أن لم يقدم له الأهلي عروضا، مؤكدا أن أي تفاوض سيكون من خلال ناديه بيراميدز، موضحا أن عقده سوف ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، موضحا أن المفاوضات الحالية مع نادي الوحدة السعودي وتتم مع إدارة بيراميدز مشيرا إلى أنهم توصلوا للرقم المطلوب لكن المدرب تمسك بي بعد إصابة محمد عطوة.

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وأكد أن علاقته مع حسام البدري جيدة حيث أنه كان يعمل في بيراميدز، نافيا محاولات ضمه للأهلي.