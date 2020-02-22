تعرف على أشهر أزمات قمة الأهلي والزمالك على مر التاريخ

Advertisements

لا يزال الوسط الرياضي يعيش حتى هذه اللحظة على وقع الأحداث المؤسفة التي جاءت عقب مباراة كأس السوبر المصري مساء يوم الخميس الماضي، من خلال حدوث عدة اشتباكات بالأيدي إضافة إلى مشادات كلامية حادة بين لاعبي الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ولم يقتصر الأمر فقط على هذه الأحداث بل إن الأمور قد تطورت بشكل أكبر بعد استفزاز بعض اللاعبين من الطرفين للجماهير الحاضرة في المدرجات، وهي الأمور التي كادت أن تتسبب في حدوث كارثة كبرى لولا نجاح الجهات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة في السيطرة على جميع الأجواء والخروج بسلام من ملعب المباراة.

Advertisements

وإليكم الآن أشهر وأبرز الأزمات التي عاشها الجماهير المصرية بسبب قمة الأهلي والزمالك على مدار التاريخ بأكمله:

مباراة الأهلي والزمالك في موسم 1970 / 1971، حيث شهدت هذه المواجهة احتساب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فريق الزمالك حينما كانت النتيجة تُشير إلى تعادل كلاً من الفريقين بهدف لمثله، ونجح النجم السابق فاروق جعفر وقتها في تسجيل الهدف الثاني للزمالك عبر هذه الركلة.

وبعدها مباشرة حدثت اشتباكات عنيفة للغاية بين لاعبي الأهلي والزمالك، مما دفع حكم اللقاء إلى إلغاء المباراة مباشرة بدون تردد، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إلغاء مسابقة الدوري العام بالكامل في ذلك الموسم.

مباراة الأهلي والزمالك في موسم 1995 / 1996، حيث شهدت هذه المواجهة نجاح النجم السابق حسام حسن في تسجيل هدف لمصلحة الأهلي من وضعية مشكوك في صحتها، وبالتالي اعترض لاعبو الزمالك بشدة على حكم اللقاء.

ومن ثم حدثت عدة اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك، قبل أن يأمر الكابتن فاروق جعفر المدير الفني للزمالك وقتها لاعبيه بالانسحاب فوراً من المواجهة، وبعدها تم حل الاتحاد المصري لكرة القدم كما تم حل مجلس إدارة نادي الزمالك، إضافة إلى توقيع غرامة مالية عليه وصل قدرها إلى 150 ألف جنيه.

مباراة الأهلي والزمالك في موسم 1998 / 1999، حيث شهدت هذه المواجهة قيام حكم اللقاء صاحب الجنسية الفرنسية بطرد لاعب الزمالك أيمن عبد العزيز بعد 5 دقائق فقط من بداية المباراة.

واعترض لاعبو الزمالك بشدة على قرار الحكم ووقعت اشتباكات بينهم وبين لاعبي الأهلي، قبل أن يقرروا الانسحاب مباشرة من المواجهة.

مباراة الأهلي والزمالك في موسم 2010 / 2011، حيث شهدت هذه المواجهة مشادة كلامية حادة بين البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي وقتها وبين الكابتن حسام حسن المدير الفني للزمالك وقتها، وتطور الأمر إلى حدوث اشتباكات بين اللاعبين بسبب استغلال الأهلي إصابة لاعب من الزمالك وعدم إخراج الكرة من أرض الملعب ثم تسجيل هدف التعادل.

مباراة الأهلي والزمالك في عام 2013، حيث شهدت هذه المواجهة التي جمعت بين القطبين في مسابقة دوري أبطال إفريقيا تدخلاً عنيفاً من لاعب الأهلي سيد معوض على لاعب الزمالك أحمد عيد عبد الملك، وتسبب ذلك مباشرة في حدوث مشاجرة بين اللاعبين عقب نهاية المباراة.

مباراة الأهلي والزمالك في عام 2015، حيث شهدت هذه المواجهة اشتباكات عنيفة للغاية بين لاعبي الفريقين بسبب الحركة الشهيرة المستفزة لنجم الأهلي رمضان صبحي من خلال وقوفه على الكرة في وسط الميدان، وأدى ذلك إلى حدوث الاشتباكات بين اللاعبين ومن ثم توقفت المواجهة قبل أن يتم استئنافها من جديد دون أي مشاكل على الإطلاق على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

إقرأ أيضاً: عبدالله بكري يكشف حقيقة المفاوضات مع “الأهلي” لانضمامه وعلاقته بحسام البدري