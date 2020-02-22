فايلر يُفكر في إجراء بعض التعديلات على تشكيل الأهلي في لقاء الزمالك القادم

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يُفكر جدياً في إجراء بعض التعديلات الضرورية على تشكيل الأهلي في اللقاء المنتظر القادم أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن المدير الفني رينيه فايلر يعلم جيداً أنه ارتكب بعض الأخطاء الفنية في مباراة القمة الماضية يوم الخميس الماضي، مما ساهم بنسبة كبيرة في خسارة المارد الأحمر لقب كأس السوبر المصري لصالح فريق الزمالك.

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وأشار أيضاً إلى أن المدرب السويسري يرغب في منح الراحة السلبية لبعض العناصر الأساسية، بسبب خوفه من تعرض أي من هذه العناصر إلى الإصابة قبل القمة الأخرى المنتظرة مطلع الأسبوع المقبل أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد المصدر على أن فايلر يُدرك أن الهدف الرئيسي للجميع داخل جدران القلعة الحمراء هو العودة من جديد للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، مما يجعل جاهزية كافة العناصر الأساسية أمام فريق صن داونز سواء في مباراة الذهاب أو خاصة في مباراة الإياب على أرض دولة جنوب أفريقيا أمراً في غاية الأهمية.

وأضاف أيضاً أن هناك بعض العناصر خاضت مباراة كأس السوبر المصري ولن يتم تغيير أي منها في مباراة قمة الدوري العام، حيث تتمثل هذه العناصر بنسبة كبيرة على النحو التالي: محمد الشناوي / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / أليو ديانج / عمرو السولية / حسين الشحات / محمد مجدي قفشة / جونيور أجايي.

ومن المتوقع أن يتم إشراك العناصر التالية في قمة الأهلي والزمالك بالدوري العام: أحمد فتحي / أيمن أشرف / وليد سليمان.

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