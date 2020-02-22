الخطيب يدعم لاعبي الأهلي في مران اليوم قبل مواجهة الزمالك مجدداً

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حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على دعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، قبل مواجهة الغريم التقليدي الزمالك مجدداً في مساء يوم الإثنين المقبل.

وتواجد الكابتن محمود الخطيب في ملعب مختار التتش بالمقر الرئيسي في الجزيرة قبل انطلاقة المران الجماعي لفريق الأهلي اليوم، من أجل عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني على حد سواء لمحاولة شحن المعنويات بعد التفريط في لقب كأس السوبر المصري يوم الخميس الماضي.

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وطالب الكابتن محمود الخطيب الجميع بضرورة بذل أقصى مجهود ممكن خلال المواجهة القادمة أمام فريق الزمالك، من أجل إسعاد جماهير القلعة الحمراء وتعويضهم عن خيبة خسارة لقب كأس السوبر المصري.

ويعلم الخطيب جيداً أن هذه الفترة الحرجة سوف تكون مصيرية للغاية في مشوار الفريق الأهلاوي الموسم الحالي، بالرغم من وضعيته المثالية على مستوى مسابقة الدوري العام من خلال التربع على عرش صدارة الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق بالعلامة الكاملة من 15 مباراة حتى الآن.

وتكمن الصعوبة بدون أدنى شك في المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي فريق الشياطين الحمر في مواجهة ثأرية مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ومن المؤكد أن معنويات لاعبي الأهلي سوف تكون في أسوأ حالاتها في حالة خسارة لقاء القمة من جديد أمام الزمالك في ظرف أسبوع واحد فقط لا غير، وبالتالي سوف يدخل الصدام المنتظر مع فريق صن داونز مطلع الأسبوع المقبل وسط العديد من الشكوك والضغوطات الهائلة والمخاوف.

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