لجنة الحكام تستقر على هوية حكم مباراة الأهلي والزمالك والإعلان الرسمي خلال ساعات

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أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور قد استقرت أخيراً على هوية حكم مباراة الأهلي والزمالك القادمة، والتي من المقرر إقامتها في مساء يوم الإثنين المقبل في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في مسابقة الدوري العام سوف يكون أجنبي الجنسية مثلما كان الحال تماماً بالنسبة إلى طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك الماضية في إطار مسابقة كأس السوبر المصري.

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وأشار أيضاً إلى أن الإعلان الرسمي عن هوية الحكام لمباراة الأهلي والزمالك القادمة سوف يتم الكشف عنه خلال الساعات القليلة القادمة، بعد الانتهاء تماماً من كافة الحجوزات سواء المتعلقة بتذاكر الطيران أو فندق الإقامة.

وشدد المصدر على أن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك القادمة سوف يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم غداً الأحد الموافق 23 فبراير 2020 أي قبل 24 ساعة تقريباً من موعد المباراة التي ستُقام يوم الإثنين.

وأضاف أيضاً أن كل الأنباء التي ترددت في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بخصوص احتمالية تأجيل مباراة الأهلي والزمالك القادمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، مؤكداً في الوقت ذاته على أن لقاء القمة سوف يُقام في موعده على ملعب القاهرة الدولي بدون حضور الجماهير من الطرفين.

ولا تزال العديد من المخاوف تُسيطر على الوسط الرياضي قبل يومين من موعد المباراة، نظراً إلى الأحداث المؤسفة إضافة إلى الاشتباكات التي وقعت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية مباراة كأس السوبر المصري يوم الخميس الماضي.

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