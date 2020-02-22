كارتيرون يتجه لتغيير تشكيل الزمالك في لقاء الأهلي القادم بالدوري العام

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أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يقوم بإجراء العديد من التغييرات على تشكيل فريقه، وذلك في المباراة القادمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن المدير الفني باتريس كارتيرون لن يُحافظ على نفس التشكيلة التي شاركت في آخر مباراتين سواء أمام فريق الترجي الرياضي التونسي في إطار مسابقة كأس السوبر الإفريقي، أو حتى أمام الأهلي في إطار مسابقة كأس السوبر المصري في يوم الخميس الماضي.

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وأشار أيضاً إلى أن المدرب الفرنسي يعلم جيداً أنه لا يجب عليه أن يقوم بتغيير تشكيل حقق له الانتصار في المباراتين، إلا أن ضغط المباريات الهائل على الفارس الأبيض يفرض عليه إجراء هذه التعديلات خوفاً من تعرض نجوم الفريق إلى الإصابة في هذه الفترة الحاسمة من عمر الموسم.

وشدد المصدر على أن كارتيرون يرغب في تجهيز كافة عناصره الأساسية استعداداً للقمة المنتظرة مطلع الأسبوع المقبل أمام فريق الترجي الرياضي التونسي في المقام الأول، وذلك ضمن ذهاب الدور ربع النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أيضاً أن أن التغييرات المتوقع ظهورها في تشكيل الزمالك في مباراة القمة القادمة أمام الأهلي ستكون على النحو التالي:

محمد عواد بدلاً من محمد أبو جبل / أحمد عيد بدلاً من حازم.

محمد عبد الغني بدلاً من محمود علاء / محمد عبد السلام بدلاً من محمود حمدي الونش.

عبد الله جمعة بدلاً من محمد عبد الشافي / محمد أوناجم بدلاً من أحمد سيد زيزو.

مصطفى فتحي بدلاً من يوسف أوباما / إسلام جابر بدلاً من أشرف بنشرقي.

كاسونجو كابونجو بدلاً من مصطفى محمد.

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