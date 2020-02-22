الأهلي يبدأ تحضيراته اليوم استعداداً للثأر من الزمالك الإثنين القادم

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم السبت على ملعب مختار التتش في المقر الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، وذلك استعداداً لملاقاة الغريم التقليدي الزمالك مجدداً وهذه المرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

والتقى الطرفان مساء يوم الخميس الماضي على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي في إطار مسابقة كأس السوبر المصري، وتفوق حينها فريق الزمالك بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي من عمر المباراة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.

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وشهدت التدريبات الجماعية للمارد الأحمر اليوم السبت حضور ومتابعة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، وذلك في إطار سعيه لدعم اللاعبين والجهاز الفني من أجل الثأر من الزمالك في اللقاء القادم بينهما.

يُذكر أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي كان قد منح كافة اللاعبين راحة سلبية من التدريبات يوم أمس الجمعة، على أن يختتم الفريق الأهلاوي تحضيراته يوم غداً الأحد ثم الكشف بعدها مباشرة عن قائمة الأهلي التي ستكون حاضرة في المباراة.

وتُقام مباراة الأهلي والزمالك في مساء يوم الإثنين القادم الموافق 24 فبراير 2020 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة بدون حضور جماهير الفريقين، وذلك بداية من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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