حالة كهربا النفسية السيئة قد تحرمه من المشاركة في المباريات القادمة مع الأهلي

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا قد يغيب بنسبة كبيرة عن المباريات القادمة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب الحالة النفسية السيئة التي يمر بها منذ يوم الخميس الماضي.

وأكد المصدر أن محمود عبد المنعم كهربا يشعر بالحزن الشديد بعد حصوله على بطاقة حمراء عقب نهاية مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك قبل يومين من الآن، مما سوف يحرمه بالتالي من المشاركة في القمة القادمة أمام الزمالك أيضاً، والتي تُقام في مساء يوم الإثنين القادم في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وأشار أيضاً إلى أن اللاعب لم يظهر رفقة زملائه على ملعب مختار التتش اليوم السبت في المران الجماعي، حيث اكتفى فقط بخوض تدريبات بدنية في صالة اللياقة البدنية دون أن يظهر تماماً أمام الكاميرات والإعلام.

وشدد المصدر على أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لم يُصدر حتى هذه اللحظة أي عقوبة تماماً بحق كهربا، كما لم يطلب أيضاً من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر باستبعاد اللاعب من حساباته كنوع من العقاب على ما بدر منه من تصرفات سلبية خلال مباراة كأس السوبر المصري، حيث تسبب كهربا في حدوث أزمة كبرى عقب نهاية هذه المباراة مباشرة.

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