الكاف يُعلن عن مكان نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية أبريل المقبل

أكد مصدر مقرب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن الأخير سوف يُعلن عن الملاعب المحتضنة للمباراة النهائية لكلاً من النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا إضافة إلى مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي في شهر أبريل من العام الحالي 2020.
وأشار المصدر إلى أن المباراة النهائية سوف تُقام في شهر مايو القادم، وبالتالي لن يكون الاتحاد الإفريقي مضطراً للكشف عن الملاعب المحتضنة للمباراة النهائية لكلاً من المسابقتين في الوقت الحالي.
وشدد أيضاً على أن الوضع في قارة إفريقيا يختلف تماماً عن قارة أوروبا أو أمريكا الجنوبية على سبيل المثال، حيث يجب أولاً معرفة الأندية الأقرب للوصول إلى المشهد الختامي حتى يكون ملعب المباراة ممتلئاً بالجماهير وليس فارغاً بسبب بُعد المسافات بين الدول الأفريقية.
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