إيقافات وغرامات مالية.. عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بسبب أحداث السوبر

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بعد الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، عقوبات أحداث مباراة كأس السوبر، عقب مشاهدة شريط المباراة.

كانت مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، شهدت أحداث شغب بين لاعبي الفريقين.

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وجاءت العقوبات بحسب لجنة الانضباط كالتالي.

إيقاف محمود عبدالمنعم “كهربا” صانع ألعاب النادي الأهلي، ولاعب الزمالك إمام عاشور، وإداري الزمالك أحمد زاهر حتى نهاية الموسم، إضافة إلى تغريم كل منهم 100 ألف جنيه.

إيقاف لاعب الزمالك محمود عبدالرازق “شيكابالا”، ثماني مباريات إضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه، وإيقاف لاعب الزمالك عبدالله جمعة ثلاث مباريات، وتغريمة 50 ألف جنيه.

كما قررت اللجنة إيقاف لاعبي الأهلي ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين، بالإضافة إلى تغريمهما 50 ألف جنيه، إضافة إلى تغريم الأهلي والزمالك نحو 100 ألف جنيه.

كما منعت اللجنة رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم نحو ثلاث مباريات، بالإضافة إلى تغريمه نحو 200 ألف جنيه.