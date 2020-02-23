رئيس الزمالك يحذر اتحاد الكرة ويهدد بالانسحاب من الدوري

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أعلن رئيس نادي الزمالك، عدم استكمال مسابقة الدوري، إذا صدرت عقوبة ضده من لجنة الانضباط باتحاد الكرة بمنعه من حضور المباريات، مؤكدا: “لن أستكمل الدوري في حضور تلك اللجنة المؤقتة”.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات تليفزيونية، إنه لا يجوز لهيئة أن تعاقب هيئة، كذا لا يجوز معاقبة أي نائب إلا بعد الحصول على إذن من المجلس، مؤكدا: “أحذرك.. أنا عضو برلمان ورئيس محكمة منذ عام 1984، لن أتركك إذا منعت من حضور المباريات”.

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كانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة منعت رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم نحو ثلاث مباريات، إضافة إلى تغريمه نحو 200 ألف جنيه.