أسباب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك ومرتضى منصور

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قال مصدر مسؤول بلجنة إدارة اتحاد الكرة، إن قرارت لجتة الانضباط اتُخذت استنادا على لائحة “الانضباط والعقوبات”، ووفقًا لدرجة خطأ كل لاعب.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن القرارات صدرت بعد مراجعة مقاطع مصورة وشهادات مسؤولين، موضحا أن كهربا وإمام عاشور وأحمد زاهر جرى إيقافهم لنهاية الموسم؛ لأنهم أساس اشتعال الأزمة.

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وتابع بأن شيكابالا وعبدالله جمعة استفزا الجماهير، مشيرا إلى أن شيكابالا جرى إيقافه 8 مباريات لقيامه بقولٍ وفعلٍ، والثاني 3 مباريات.

وأكد أن إيقاف رئيس الزمالك كان بسبب تطاوله على اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، كان آخرها عقب مباراة السوبر مباشرةً.