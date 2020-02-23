اجتماع طارئ في الأهلي للرد على قرارات لجنة الانضباط

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أعلنت لجنة الانضباط قرارات عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك، أمس، وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماع طارئ برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي؛ للرد على قرارات اللجنة.

وسيجتمع مجلس إدارة الأهلي، اليوم، لحفظ حقوق النادي ولاعبيه، بجسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، وقال النادي في بيان منه: “قرر محمود الخطيب دعوة مجلس الإدارة لاجتماع طارئ؛ للرد على القرارات الصادرة عن اتحاد الكرة”.

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كانت لجنة الانضباط أعلنت عقوبات ضد لاعبي الأهلي والزمالك ورئيس نادي الزمالك، عقب ما حدث بعد مباراة كأس السوبر المصري، في الإمارات.