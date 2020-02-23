عبدالله السعيد يكشف تفاصيل انتقاله للأهلي

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كشف لاعب بيراميدز عبدالله السعيد، عن تفاصيل انتقاله من الإسماعيلي للنادي الأهلي عام 2011، مؤكدا أن علاقته بالجماهير لا تزال جيدة، رغم رحيله عن النادي.

وقال السعيد، إنه عندما كان لاعبا في الإسماعيلي تلقى عرضا من الزمالك وآخر من المصري، وكان عرض المصري الأغلى لكنه فضّّل الانتقال إلى الأهلي من أجل حصد الألقاب وهو ما تحقق، مؤكدا أنه فاز معه بجميع البطولات الممكنة.

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وأضاف أنه خلال فترة وجوده في الأهلي، حاول تقديم كل ما لديه مع الفريق، وأنه لم يتجاوز في حق أي أحد، موضحا أنه يريد أن تكون علاقته جيدة، وأنه يفكر في مستقبله بطريقته دون إزعاج أحد.

وأكد أن علاقته بجماهير الأهلي جيدة وأنه لم يكره جماهير الأهلي أو جماهير الإسماعيلي، متمنيا ألا يكرهه أحد.