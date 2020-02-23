أول تحرك من النادي الأهلي بشأن عقوبات السوبر

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عقب قرارات لجنة الانضباط بشأن أحداث مباراة السوبر أمام الزمالك، الخميس الماضي، في الإمارات؛ طالب النادي الأهلي اتحاد الكرة بالحصول على نسخة من حيثيات قرارات العقوبات التي صدرت بحق النادي.

كان اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا أوقف حتى نهاية الموسم الحالي، وجرى تغريمه 100 ألف جنيه، كما جرى إيقاف الثنائي ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين إضاة إلى غرامة كل منهما 50 ألف جنيه، وكذا تغريم الأهلي 100 ألف جنيه.

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وسيعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا طارئا، مساء اليوم؛ للرد على عقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة؛ لاتخاذ القرار المناسب لحفظ حقوق النادي ولاعبيه.