مرجان يؤكد خوض لقاء الزمالك في موعده 

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لا تزال مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، بين التأجيل ولعب اللقاء، حيث يرغب مجلس إدارة القلعة البيضاء في تأجيل اللقاء، ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مساء غدٍ، على استاد القاهرة الدولي.

وقال المدير التنفيذي للنادي الأهلي محمد مرجان، إن النادي الأهلي لم يصله أي خطاب من الأمن لتأجيل اللقاء، مشيرا إلى أن مباراة القمة ستقام في موعدها ولا صحة لما نشر بشأن تأجيلها.

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ويواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك، مساء غد، في السابعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع لمباريات الدوري.