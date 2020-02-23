الأهلي ينعي رسمياً عمرو فهمي بعد وفاته المفاجئة اليوم

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حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على نعي عمرو فهمي بعد وفاته المفاجئة اليوم الأحد، من خلال نشر بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وجاء بيان النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي:

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الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، يشاطرون المهندس مصطفى مراد فهمي عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق في وفاة نجله المرحوم عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، إنا لله وإن إليه راجعون.

يُذكر أن عمرو فهمي كان قد تمت إقالته من منصبه كسكرتير عام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في العام الماضي، وذلك حديثه في بعض وسائل الإعلام المصرية عن انتشار الفساد المالي والإداري في أرجاء الكاف برئاسة الملغاشي أحمد أحمد.

وهو الأمر الذي دفع السيد أحمد أحمد إلى إصدار قرار يتمثل بإقالة عمرو فهمي من منصبه على الفور، بسبب محاولة الإساءة إلى سمعة أعضاء الاتحاد الإفريقي ورئيسه من خلال إلصاق اتهامات باطلة به لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

وكانت هذه الأزمة قد أدت إلى انفجار غضب وسائل الإعلام المصرية بصفة خاصة والعالمية بصفة عامة ضد الكاف، وبناءً على ذلك اضطر الأخير إلى الاستعانة بالاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال مطالبته بضرورة فرض رقابة عليه لبضعة أشهر من أجل التأكد من سلامة الأوضاع داخل المكتب التنفيذي.

وهو ما تم من خلال تعيين فاطمة سامورا كمشرفة عامة على الاتحاد الإفريقي لمدة 6 أشهر كاملة، ولكن دون أن تجد أي ثغرات متعلقة بتواجد فساد مالي داخل أرجاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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