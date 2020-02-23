لجنة الانضباط تؤكد إيقاف رئيس الزمالك بناءً على شكوى محمد فضل

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كشفت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد عن السبب الرئيسي وراء إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 مباريات قادمة، إضافة إلى فرض غرامة مالية عليه وصل قدرها إلى مبلغ 200 ألف جنيه مصري.

ونشر الاتحاد المصري تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من أجل توضيح سبب إيقاف رئيس نادي الزمالك، وجاء فيها التالي:

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قامت اللجنة بفحص الشكوى المقدمة من محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب الإدلاء بتصريحات تلفزيونية عقب مباراة كأس السوبر المصري تسيء لمجلس إدارة الاتحاد يوم 20 فبراير الحالي في إحدى البرامج المذاعة على شاشة قناة الزمالك.

وتم إرفاق هذه الشكوى بأسطوانة مدمجة لهذه التصريحات التي شاهدتها اللجنة، علماً بأن رئيس نادي الزمالك سبق وأن تمت معاقبته في واقعة مماثلة في الموسم الحالي.

يُذكر أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد خرج عن صمته في مساء يوم أمس السبت عقب صدور هذه العقوبة مباشرة بحقه، حيث شدد من خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “صدى البلد” أنه لن يستكمل مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري في حالة تم تطبيق العقوبة عليه هذه المرة.

وأشار أيضاً إلى أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة ورئيسها الحالي ليس لديهم أي معرفة باللوائح والقوانين، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يجوز لهيئة حكومية أن تقوم بمعاقبة هيئة برلمان باعتبار رئيس نادي الزمالك عضواً في مجلس النواب المصري، كما طالب أيضاً بضرورة إزالة هذه العقوبة عنه حتى لا تتصاعد الأزمة بينه وبين الاتحاد.

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