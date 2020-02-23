فيروس كورونا يصل إلى الملاعب الإيطالية ويتسبب في تأجيل بعض مباريات اليوم

Advertisements

يبدو أن فيروس كورونا بات يُمثل الهاجس الأكبر للعالم بأكمله في كافة المجالات وليس فقط على مستوى الحياة العامة، بل إنه حتى أصبح يُهدد عالم كرة القدم الجميل بعد انتشار ذلك الفيروس في العديد من الدول في كافة أنحاء العالم.

وتسبب فيروس كورونا في بداية الأمر في إيقاف الحياة بشكل عام في دولة الصين سواء كرة القدم أو أي شيء آخر، مما دفع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى تأجيل جميع مباريات الأندية الصينية المشاركة في نسخة العام الحالي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

Advertisements

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فيروس كورونا قد وصل أيضاً إلى ملاعب كرة القدم الإيرانية بعدما أعلنت السلطات الإيرانية عن تفشى الفيروس في البلاد، وبالتالي جاء القرار بإيقاف النشاط الرياضي على الفور من أجل ضمان السيطرة على ذلك الفيروس.

وهو ما يعني بالتالي أن الأندية الإيرانية لن تتمكن بدورها من خوض المباريات في مسابقة دوري أبطال آسيا، وخاصة بعدما قامت عدة دول آسيوية عربية مثل الكويت والبحرين إضافة إلى العراق بإيقاف رحلات الطيران ما بينها وبين إيران لأجل غير مسمى.

وعاش عشاق كرة القدم اليوم على وقع المفاجأة الصادمة بعدما أعلنت السلطات الإيطالية عن تفشى فيروس كورونا في البلاد وتحديداً في مقاطعة لومبارديا، مما دفع رابطة الدوري الإيطالي إلى تأجيل أكثر من مباراة من مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد.

وبات الجميع يخشى الآن من توسع ذلك الفيروس القاتل وربما وصوله حتى لتأجيل المباريات الأوروبية للأندية الإيطالية سواء المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا أو حتى الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي.

إقرأ أيضاً: لجنة الانضباط تؤكد إيقاف رئيس الزمالك بناءً على شكوى محمد فضل