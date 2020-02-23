لجنة الانضباط تكشف السبب الرئيسي وراء إيقاف رباعي الزمالك بعد السوبر المصري

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كشفت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد عن الأسباب وراء العقوبات القاسية التي تم صدورها بحق 3 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني عقب نهاية مباراة كأس السوبر المصري يوم الخميس الماضي.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري قد عاقبت كلاً من الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا إضافة إلى عبد الله جمعة وأيضاً إمام عاشور من صفوف فريق الزمالك، إضافة إلى أحمد زاهر العضو الإداري بنادي الزمالك.

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وتم معاقبة إمام عاشور بالإيقاف حتى نهاية الموسم الحالي مثله مثل الإداري أحمد زاهر، كما تم إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لمدة 8 مباريات كاملة، وأخيراً تم إيقاف عبد الله جمعة لمدة 3 مباريات، علماً بأن كلاً من الرباعي تم فرض عليه غرامة مالية كبيرة أيضاً.

وأكدت لجنة الانضباط باتحاد الكرة اليوم الأحد عبر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم رداً على الوسط الرياضي والجماهير المصرية بشكل عام، أن هذه العقوبات قد تم صدورها بناءً على مراجعة تقرير حكم المباراة إضافة إلى المنسق العام للمباراة وأيضاً مراقب المسابقات.

وإليكم الآن الأسباب الرئيسية وراء العقوبات القاسية التي تم فرضها على رباعي الزمالك بعد أحداث مباراة كأس السوبر المصري:

إمام عاشور، تم معاقبته بعد قيامه بركل وليد سليمان أثناء محاولة الأخير فض الاشتباكات بين اللاعبين.

أحمد زاهر، تم معاقبته بسبب قيامه بدفع وليد سليمان على الأرض، إضافة إلى التعدي بالضرب على بعض لاعبي الأهلي مثل أحمد الشيخ ووليد سليمان وأيضاً حسين الشحات وأخيراً محمود عبد المنعم كهربا.

محمود عبد الرازق شيكابالا، تم معاقبته بسبب الإشارات المسيئة التي قام بتوجيهها إلى جماهير الأهلي عقب نهاية مباراة كأس السوبر رداً على السباب الذي تعرض له.

عبد الله جمعة، تم معاقبته بسبب قيامه بالذهاب عمداً إلى جماهير الأهلي عقب تسجيله ركلة الجزاء الأخيرة التي قادت فريقه للانتصار من أجل الاحتفال أمامهم.

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