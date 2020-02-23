الأهلي والزمالك بدون 6 لاعبين قبل مواجهة الغد بينهما بسبب الإيقاف

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يبدو أن قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك قد كُتب عليهما المعاناة قبل مواجهة يوم غداً الإثنين بينهما في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب الاشتباكات العنيفة التي حدثت بين الطرفين في أعقاب مباراة كأس السوبر المصري يوم الخميس الماضي.

وأدت هذه الاشتباكات العنيفة بين اللاعبين إلى قيام لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإصدار عقوبات صارمة على الطرفين، والتي تمثلت في إيقاف 6 لاعبين بواقع 3 من الأهلي إضافة إلى 3 من الزمالك مع اختلاف عقوبة كل لاعب عن الآخر.

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وشملت العقوبات كلاً من الثلاثي محمود عبد المنعم كهربا إضافة إلى النيجيري جونيور أجايي وأيضاً المدافع ياسر إبراهيم من طرف فريق الأهلي، فيما شملت كلاً من القائد محمود عبد الرازق شيكابالا إضافة إلى إمام عاشور وأيضاً الظهير الأيسر عبد الله جمعة.

ومن المؤكد أن العقوبة الأكبر والأشد قسوة كانت في حق كلاً من الثنائي محمود عبد المنعم كهربا إضافة إلى إمام عاشور، حيث تم إيقاف كلاً منهما حتى نهاية الموسم الحالي في ظل التصرفات المهينة التي بدرت عنهما عقب نهاية مباراة كأس السوبر المصري.

وبناءً على ذلك، بات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في ورطة نوعاً ما بدرجة أكبر من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك.

ويعتمد المدير الفني رينيه فايلر بصفة أساسية منذ انطلاقة الموسم الحالي على اللاعب جونيور أجايي، مما يجعل غياب الأخير لمدة 3 مباريات كاملة بمثابة ضربة موجعة للمارد الأحمر على الصعيد المحلي، على أن يكون بديله بنسبة كبيرة هو النجم وليد سليمان انطلاقاً من قمة يوم غداً الإثنين.

ويُعتبر الوضع مشابهاً بنسبة قليلة بالنسبة إلى اللاعب كهربا، حيث لا يُشارك الأخير بكل تأكيد بصفة أساسية منذ تعاقده رسمياً مع الفريق الأهلاوي، إلا أنه يُشارك دائماً من على مقاعد البدلاء كبديل على مستوى جميع المسابقات.

على صعيد متصل، سوف يدفع المدرب السويسري بدون أدنى شك بالمدافع أيمن أشرف بدلاً من ياسر إبراهيم، علماً بأن أيمن أشرف سبق وأن شارك بصفة أساسية في أكثر من مباراة مع الأهلي في الموسم الجاري.

ومن جانبه، لن يتأثر المدير الفني باتريس كارتيرون تماماً بهذه العقوبات بعكس الأهلي، نظراً لأن إمام عاشور الموقوف حتى نهاية الموسم لم يسبق له وأن شارك في أي مباراة مع الزمالك تحت قيادة كارتيرون في الموسم الحالي.

ولا يحظى شيكابالا بفرصة المشاركة بصفة أساسية إلا في بعض المباريات القليلة فقط، كما إنه لا يُكمل المباريات أيضاً حتى نهايتها بسبب عدم قدرته على فعل ذلك من الناحية الفنية في ظل تقدم عمره، فيما يُعد إيقاف عبد الله جمعة هو الأكثر ضرراً نظراً لكونه لاعباً أساسياً في صفوف فريق الزمالك.

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