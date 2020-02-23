فايلر يُعلن قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة الزمالك مجدداً مع استمرار غياب رمضان صبحي

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء اليوم الأحد عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر العديد من الأسماء الهامة لعدة أسباب مختلفة، حيث استمر غياب اللاعب رمضان صبحي بالرغم من جاهزيته الكاملة من الناحية الطبية أو حتى الناحية الفنية، إلا أن المدير الفني رينيه فايلر لا يزال رافضاً المخاطرة به خوفاً من تجدد إصابته قبل مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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ولم تشهد القائمة أيضاً تواجد كلاً من الثلاثي ياسر إبراهيم إضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا وأيضاً جونيور أجايي، بسبب إيقاف كلاً منهم عقب ما بدر منهم من تصرفات غير أخلاقية وسلوكيات تتنافى مع الروح الرياضية عقب نهاية مباراة كأس السوبر المصري يوم الخميس الماضي.

وأخيراً غاب عن قائمة فريق الشياطين الحمر الظهير الأيسر محمود وحيد لأسباب فنية، حيث لا يُعاني اللاعب تماماً من أي إصابة على الإطلاق بعدما تعافى بصورة كاملة من الإصابة العضلية التي لحقت به في الفترة الماضية.

وإليكم الآن قائمة الأهلي الحاضرة في المباراة القادمة أمام الزمالك في مسابقة الدوري العام:

حراسة المرمى: علي لطفي / شريف إكرامي / محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد فتحي / رامي ربيعة / محمود متولي / علي معلول / أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج / حسام عاشور / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / أحمد الشيخ / محمد مجدي قفشة / جيرالدو.

خط الهجوم: أليو بادجي / مروان محسن.

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