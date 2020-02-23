رسميًا.. الزمالك يقرر الانسحاب من الدوري

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بشكل رسمي، عدم استكمال منافسات بطولة الدوري المصري.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن المجلس يعلن عدم استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز، في ظل وجود اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.

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