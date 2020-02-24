منها الهبوط.. الزمالك يواجه 14 عقوبة بسبب التهديد بالانسحاب

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أعلن نادي الزمالك، الانسحاب من بطولة الدوري، بإجماع مجلس الإدارة، وذكر النادي أن مجلس الإدارة قرر بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري، في ظل وجود اللجنة الخماسية “غير الشرعية” برئاسه عمرو الجنايني.

وبعد التلويح بالعقوبات، فإن الزمالك سيواجه عقوبات بحسب ما أكدته لائحة الانضباط والأخلاق الصادرة عن اتحادر الكرة والتي جرى تعديلها عن الموسم الحالي 2019 – 2020.

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وتقول الفقرة 9 من المادة 21 الخاصة بـ”مخالفات وعقوبات الأندية، أن الاتحاد المصري يعتبر أن التلويح فقط بالانسحاب من أي بطولة، يعني أن النادي الذي قام بذلك ويقع تحت طائلة العقوبة، والتي تتمثل في نحو 14 بندا، وهي: “تحذير، التوبيخ، غرامة مالية بحد أدنى 50 ألف جنيه، خسارة المباريات، اللعب على ملعب محايد، منع اللعب على ملعب معين، الحرمان من القيد، الخصم من النقاط، هبوط فريق النادي إلى القسم الأدنى”.

كما شملت العقوبات: “الاستبعاد من المشاركة في إحدى المسابقات لفترة تحددها اللجنة، إلغاء نتيجة المباراة لفرق النادي في مسابقة أو أكثر، منع فريق أو فرق النادي من المشاركة في إحدى أو كل المسابقات، الحرمان من الجائزة، سحب اللقب”.