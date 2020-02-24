اتحاد الكرة يرد على الأهلي وانسحاب الزمالك

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قال رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عمرو الجنايني، إنه سيرد على الجميع باللائحة، حيث إن انسحاب الزمالك ستكون عقوبته خصم النقاط، مؤكدا حدوث استياء من كل الدنيا.

وأضاف الجنايني، في تصريحاته تليفزيونية، أن إدارتي الأهلي والزمالك مصريان وطنيتان تخشان على صورة مصر، مؤكدا أم اللوائح والقوانين تحكمهم: “لا نخترع لوائح وقوانين، ولدينا لجنة انظباط يحكمها قضاة ومستشارين”.

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وأوضح أن دوره في الاتحاد هو تنفيذ اللوائح، وهو ما قد يغضب ناس، لكن في النهاية الرئيس قال كي نتقدم يجب أن ننفذ القانون”، مشيرا إلى أن كل فعلٍ مصنفٌ في اللائحة.

وأكد أنه يعد رئيس الاتحاد الوحيد الذي صدر في عهده عقوبة ضد رئيس الزمالك: “الأهلي بيقول إني منحاز، أطبق اللائحة على الجميع.. الأهلي بيقول إنه لن يتم التعامل مع اللجنة الخماسية، من سيدير مباراة الغد”.

وعن انسحاب الزمالك، قال إن الاتحاد سيتعامل مع الزمالك باللائحة، بخصم 3 نقاط، إضافة إلى 6 نقاط أخرى في نهاية الموسم”.