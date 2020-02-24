بعد إعلان انسحابه.. الأهلي ينتظر الزمالك في استاد القاهرة

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يخوض النادي الأهلي، اليوم، مباراة القمة أمام نادي الزمالك، على استاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بالدوري.

وعلى الرغم من إعلان اللجنة الخماسية المؤقتة لإداراة اتحاد الكرة خوض اللقاء في موعده، فإن إقامة القمة غير مؤكدٍ حتى الآن، عقب إعلان نادي الزمالك عدم استكمال الدوري، في ظل وجود اللجنة المؤقتة.

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وأعلن الأهلي رسميا خوض اللقاء، وأنه سيكون في أرض ملعب استاد القاهرة، في الموعد المحدد.

كانت لجنة إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أعلنت أن لقاء القمة سيقام في موعده، كما وصل طاقم الحكام الليتواني بقيادة جيديميناس ماجيكا، لإدارة اللقاء.