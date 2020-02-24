بها 3 تعديلات.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

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استقر الفني للنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر المدير، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراته أمام الزمالك في قمة الدوري المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري، على استاد القاهرة، مساء اليوم.

ويتجه فايلر إلى إجراء 3 تعديلات بتشكيل الفريق حيث يعودة أيمن أشرف لمركز قلب الدفاع، والدفع بوليد سليمان في وسط الملعب، ومروان محسن في الهجوم.

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وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع: محمد هاني، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وعلي معلول.

وفي الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية.

وفي خط الوسط الهجومي: حسين الشحات، ومحمد مجدي “أفشة”، ووليد سليمان.

وفي الهجوم: مروان محسن.