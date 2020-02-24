رسالة خاصة من وائل جمعة للاعبي الأهلي قبل مباراة القمة

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قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري المؤجلة من الجولة الرابعة، وجه مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وائل جمعة، رسالة إلى لاعبي القلعة الحمراء.

وقال جمعة في تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، إن مباراة أخرى للأهلي في طريق الدوري، والإعداد للبطولة الأفريقية وتعويض خسارة السوبر.

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وأضاف: “رسالة للاعبي الأهلي متفرطوش في حقكم وتكسرو ثوابت بالنسبة لينا كأهلاوية.. كلنا معاك يا أهلي”.

كان مصدر مسؤول بالجهاز الفني للنادي الأهلي، أعلن جاهزية لاعبي الفريق للقاء الزمالك المؤجل من الأسبوع الرابع بالدوري، مساء اليوم، في السابعة والنصف مساء، باستاد القاهرة.

وقال المصدر، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق تحدث مع اللاعبين، وبدأ عمليه تأهيل اللاعبين نفسيا لإغلاق ملف السوبر، والأحداث التي حدثت عقب اللقاء.