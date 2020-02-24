كارتيرون يُعلن عدم خوض مباراة الأهلي الليلة بناءً على تعليمات رئيس الزمالك

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه لن يكون حاضراً من أجل مواجهة الغريم التقليدي فريق الأهلي الليلة على ملعب القاهرة الدولي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المدير الفني باتريس كارتيرون خلال تصريحات صحفية له أنه لا يستطيع التعليق تماماً على كل ما يُثار من أنباء بخصوص مباراة الأهلي والزمالك في الساعات الماضية، نظراً لكونه يعمل في منصب المدير الفني للفريق الأول فقط لا غير.

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وأشار أيضاً إلى أنه لا يستطيع التعليق على الأسباب وراء إلغاء المران الجماعي للاعبي الزمالك في صباح اليوم الإثنين، مؤكداً في الوقت ذاته أنه مسؤول فقط عن إدارة فريق الزمالك من الناحية الفنية وإعداده للمباريات على مستوى جميع المسابقات.

وشدد باتريس كارتيرون في حديثه على أن الجميع داخل جدران القلعة البيضاء سوف يلتزم بتعليمات رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي أكد فيها يوم أمس عبر وسائل الإعلام المصرية عدم خوض مباراة القمة الليلة أمام فريق الأهلي.

وأضاف في ختام تصريحاته أن كامل تركيز الفريق منصب في الوقت الراهن على الاستعداد للمباراة المنتظرة أمام فريق الترجي الرياضي التونسي، والتي من المقرر أن تُقام في مساء يوم الجمعة القادم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

يُذكر أن رئيس نادي الزمالك قد أعلن يوم أمس الأحد انسحاب ناديه من مسابقة الدوري العام الموسم الحالي، بسبب عدم شرعية اللجنة المؤقتة التي تُدير حالياً الاتحاد المصري لكرة القدم، كما طالب أيضاً في الوقت ذاته بضرورة حل هذه اللجنة بصفة نهائية.

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