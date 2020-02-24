كريم حسن شحاتة يؤكد خوض الزمالك مباراة القمة الليلة بالناشئين أمام الأهلي

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أكد الإعلامي الزملكاوي كريم حسن شحاتة اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع يوتيوب أن نادي الزمالك سوف يكون حاضراً في ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين، من أجل خوض مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح كريم حسن شحاتة أن مجلس إدارة نادي الزمالك لديه خطة محكمة من أجل إفساد مباراة القمة الليلة أمام الأهلي، من خلال المشاركة في المباراة بقطاع الناشئين تحت 19 سنة مع إشراك بعض اللاعبين من الفريق الأول.

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وأشار أيضاً إلى أن الجهاز الفني لفريق الزمالك الذي سيكون حاضراً في المواجهة سوف يُجري 3 تغييرات سريعة بعد انطلاقة لقاء القمة بسبب الإصابات، على أن يخرج بعدها بعض اللاعبين أيضاً بسبب الإصابة مما سوف يدفع الحكم بعدها مباشرة إلى إلغاء المباراة.

يُذكر أن نادي الزمالك لا يستطيع خوض مباراة القمة الليلة أمام الأهلي بتشكيلة كاملة من قطاع الناشئين، حيث تنص لوائح وقوانين الاتحاد المصري لكرة القدم على ضرورة إشراك لاعبين في المباراة من أصحاب العقود الاحترافية.

وهو الأمر الذي سوف يدفع نادي الزمالك إلى الاعتماد على عنصرين أو 3 من الفريق الأول مثل حارس المرمى الرابع محمد صبحي إضافة إلى ثنائي الدفاع محمد عبد السلام ومحمد عبد الغني.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن يوم أمس الأحد بصفة رسمية عدم استكمال مسابقة الدوري العام، بسبب عدم شرعية اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني والتي تُدير شؤون الاتحاد المصري.

ومن المؤكد أن قرار انسحاب نادي الزمالك لن يكون في صالحه على الإطلاق في ظل العقوبات الصارمة التي سوف يتم توقيعها عليه في حالة حدوث ذلك من طرف اتحاد الكرة.

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