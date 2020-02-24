مراسل أون سبورت يؤكد جاهزية ملعب القاهرة لاستضافة مباراة الأهلي والزمالك رغم الأمطار

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حرص مراسل قناة أون سبورت على طمأنة الوسط الرياضي المصري بأكمله منذ قليل، وذلك بخصوص مدى جاهزية أرضية ملعب القاهرة الدولي من أجل استضافة مباراة القمة الليلة بين الأهلي والزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مراسل قناة أون سبورت في مداخلة منذ قليل مع الكابتن سيف زاهر خلال ستوديو مباراة الأهلي والزمالك أن الأمطار الغزيرة غزت أرضية ملعب القاهرة الدولي بالكامل، وليس ذلك فحسب بل أن الأمطار قد وصلت أيضاً إلى غرف خلع الملابس إضافة إلى الأرضية المحيطة بملعب القاهرة الدولي.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك لن يكون له أي تأثير سلبي على الإطلاق على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، نظراً إلى قيام مسؤولي ملعب القاهرة الدولي بكافة الإجراءات اللازمة من أجل تجهيز أرضية الملعب بالصورة الكاملة استعداداً لهذه المواجهة المنتظرة بين قطبي الكرة المصرية.

وشدد مراسل أون سبورت في حديثه على أن المشكلة لا تتعلق في الوقت الحالي بمدى جاهزية أرضية ملعب القاهرة الدولي من أجل استضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بل تكمن المشكلة الحقيقية في استمرار احتمالية انسحاب نادي الزمالك من مسابقة الدوري العام.

وأضاف أيضاً أن ملعب القاهرة الدولي لم يشهد منذ صباح اليوم الإثنين حضور أي مسؤول من طرف نادي الزمالك على الإطلاق، وذلك بعكس النادي الأهلي الذي يستعد لخوض المباراة بشكل طبيعي في موعدها بغض النظر عن قرار أبناء القلعة البيضاء.

يُذكر أن مباراة الأهلي والزمالك سوف تنطلق الليلة بداية من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تُعتبر مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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