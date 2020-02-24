حافلة الأهلي تبدأ في التحرك نحو ملعب القاهرة والجدل مستمر حول موقف الزمالك

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بدأت حافلة الأهلي منذ قليل في التحرك من مقر إقامة الفريق الأول لكرة القدم تجاه ملعب القاهرة الدولي، وذلك استعداداً لخوض مباراة القمة مساء اليوم الإثنين أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولا يزال فريق الأهلي ملتزماً بموعد مباراة القمة الليلة، والتي تنطلق تحديداً بداية من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تأتي هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري العام.

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على الجانب المقابل، يبقى الجدل قائماً بقوة حول موقف نادي الزمالك من الحضور إلى ملعب القاهرة الدولي الليلة وخوض مباراة القمة، بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء مساء يوم أمس الأحد عن الانسحاب من مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بسبب عدم شرعية قرارات اللجنة الخماسية المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم.

ولم تتحرك أي حافلة من مقر نادي الزمالك تماماً طيلة الساعات الماضية سوى حافلة بها بعض اللاعبين من قطاع الناشئين بالنادي، دون أن يتم الكشف عن بقية العناصر المتواجدة بداخل هذه الحافلة، وهو ما يُزيد أكثر من الجدل حول موقف نادي الزمالك من خوض مباراة القمة الليلة.

ومن المؤكد أن نادي الزمالك لن يرغب في الانسحاب من المباراة، نظراً لأن هذه الخطوة سوف تكلفه عقوبات قاسية للغاية بحسب ما تنص عليه اللوائح والقوانين، وفي مقدمة هذه العقوبات الهبوط إلى الدرجة الرابعة، إضافة إلى فرض غرامة مالية كبيرة عليه حتى يكون عبرة لأي نادي آخر يُفكر في الانسحاب.

ولم يتبقى على انطلاقة المباراة سوف ساعة تقريباً من الآن في انتظار معرفة موقف نادي الزمالك النهائي.

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